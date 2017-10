Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música invade festival de Óbidos

Júlio Pereira, Aldina Duarte e Rodrigo Leão sobem ao palco.

Por Sónia Dias | 08:37

Júlio Pereira vai prestar homenagem a Zeca Afonso no concerto inaugural do Folio, festival que levará a Óbidos, a partir de hoje, nomes como Aldina Duarte, Vitorino, Maria João e Rodrigo Leão.



Numa edição em que se celebram ‘Revoltas, Revoluções e Rebeldias’, a Folia - capítulo que leva música, cinema e teatro ao Festival Literário Internacional de Óbidos (até dia 29) - arranca hoje, às 22h00, com Júlio Pereira, no Auditório da Praça da Criatividade, seguido de Stereossauro.



"O Folio continua a primar por ter concertos inéditos criados especialmente para o festival", diz a vereadora da Cultura da autarquia, Celeste Afonso, sublinhando que Aldina Duarte (sábado, 22h30) preparou para esta edição "um espetáculo especial", que tem Carlão como convidado.



Vitorino e Primeira Dama sobem ao palco dia 26, um dia antes de Maria João prestar tributo ao poeta brasileiro Aldir Blanc.



A fechar o ciclo de concertos, Rodrigo Leão apresenta, no dia 28, uma versão inédita do espetáculo ‘A Vida Secreta das Máquinas’.