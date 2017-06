Música invade praias de norte a sul do País

Na mesma altura, a Ericeira recebe mais um Summer Fest, que este ano apresenta o concerto ‘A História do Hip Hop Tuga’, com a participação de 18 nomes importantes do estilo musical, entre eles Sam The Kid, Valete e Dengaz.O Somnii realiza-se entre 7 e 9 de julho na Praia do Relógio, na Figueira da Foz. ‘O maior sunset da Europa’ conta com atuações de Armin Van Buuren e Blasterjaxx, entre muitos outros mestres da eletrónica. Ainda em julho (no dia 29), o Sound Waves vai transformar a praia de Esmoriz, em Ovar, numa pista de dança com nomes como Spartaque e Miss Sheila.Em agosto, a praia de Carcavelos tenta recriar o espírito de Woodstock com o Flower Power Fest (dias 3 a 5) e a música de bandas de tributo como a Beach Boys Band.Depois, entre 10 e 13, o Sol da Caparica oferece o melhor da música portuguesa. Xutos & Pontapés, António Zambujo e Mariza integram o cartaz. A 11 e 12 o rock invade Moledo, em Caminha, com os Kadavar e Orange Goblin, entre outros.Referência ainda para os Açores, que são palco do Monte Verde Festival (10 a 13 de agosto), que conta com nomes como Seu Jorge e Slow J, e do Maré de Agosto (18 a 20), com Moullinex e Matt Simons. Para terminar, de 14 a 17 de setembro a Praia da Rocha, em Portimão, recebe o The Bpm Festival.