Música para todos os gostos em Lisboa e no Porto

Do fado ao rock, há vários concertos marcados para hoje.

Por Duarte Faria | 01:30

Duas gerações do fado para comemorar 125 anos de vida. É esta a proposta do Campo Pequeno, que junta esta noite em palco as vozes e o talento de Carlos do Carmo e Raquel Tavares. Separados por 50 anos de idade, os fadistas protagonizam a festa de celebração da mítica praça de touros lisboeta, às 21h30. Ainda há bilhetes disponíveis, com preços entre os 15 e os 35 euros.



Mas há mais música em língua portuguesa para ouvir e ver hoje na capital. No aquecimento para o festival Mexefest, que invade a cidade a 24 e 25 deste mês, a também fadista Gisela João sobe ao palco do Cineteatro Capitólio, com os convidados Luísa Sobral, Samuel Úria, DJ Stereossauro e MOMO. O espetáculo arranca às 21h20 e a entrada é grátis até que a lotação esgote (cerca de mil pessoas).



Já a Aula Magna recebe Teresa Salgueiro, a partir das 21h30. A voz dos Madredeus volta a solo para apresentar ‘O Horizonte e a Memória’. Na Culturgest, os Mão Morta, de Adolfo Luxúria Canibal, celebram 25 anos sobre a edição de ‘Mutantes S.21’. Para ouvir, no Grande Auditório, a partir das 21h30.



À mesma hora tem início o concerto de Tito Paris no Coliseu de Lisboa. O músico cabo-verdiano vai apresentar o novo disco de originais, ‘Mim ê Bô’, e contará com as participações especiais de Bana, Boss AC e Zeca Baleiro.



No Porto, a noite ficará marcada pelo concerto dos Alphaville. A banda alemã atua no Coliseu do Porto, às 21h30, depois de ter passado pelo Campo Pequeno na última quinta-feira. Bilhetes desde 27 euros.



PORMENORES

Braga acolhe festival

O Festival para Gente Sentada arranca em Braga. Com Perfume Genius e Noiserv (Theatro Circo), First Breath After Coma e Holy Nothing (gnrnation) e Máquina Del Amor (no centro da cidade).



Estrela do fado em Évora

A fadista Ana Moura prossegue hoje a sua muito bem-sucedida digressão nacional com um concerto na Arena d’Évora, marcado para as 21h30. Há entradas à venda entre os 15 e os 30 euros.