Musical bate recorde em noite de surpresas

Glamour na passadeira vermelha dos Globos de Ouro





Se o triunfo de Casey Affleck era expectável (melhor ator em ‘Manchester by the Sea’), Aaron Taylor-Johnson (‘Animais Noturnos’) ‘roubou’ o prémio de melhor secundário a Mahershala Ali (‘Moonlight’) e pode ter ditado outro desfecho para os Óscares.



A noite foi recheada de surpresas, a começar pelo prémio de melhor atriz dado à francesa Isabelle Huppert, quando todos apostavam em Natalie Portman no retrato de Jackie Kennedy.

Ryan Gosling até corou quando o seu nome foi anunciado como vencedor do Globo de Ouro para melhor ator de 2016 em ‘La La Land: Melodia de Amor’. Mas ao longo da madrugada de domingo haveria muitas razões para o espanto.O musical-sensação de Damien Chazelle fez história no Hotel Hilton de Beverly Hills, na Califórnia, EUA, ao receber um recorde absoluto de sete estatuetas – ou seja, todas aquelas para que estava nomeado. Incluindo a de melhor filme, melhor realizador e melhor argumento, melhor atriz em comédia ou musical (Emma Stone), tal como Gosling.Numa cerimónia conduzida por Jimmy Fallon – muito mais contido do que costuma ser hábito nesta festa – a noite foi também de Meryl Streep, que recebeu o Globo de Ouro de Carreira e aproveitou a deixa para acusar Donald Trump de insensibilidade (por ter gozado com um jornalista deficiente).