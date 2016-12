Músicos portugueses dão concerto solidário pelos médicos na Síria

Marcado para as 21h30 e com bilhetes a 10 euros, o concerto contará ainda com Samuel Úria, Noiserv, Best Youth e Benjamim, D'Alva, Gospel Collective, Joana Alegre, Joana Barra Vaz, Luísa Sobral, Márcia, Mikkel Solnado, Pedro Tatanka, Selma Uamusse, Tiago Bettencourt, Tó Trips e We Trust."Somos músicos, mas, acima de tudo, somos um grupo de cidadãos comuns com vontade de fazer uma coisa mais além do que a simples sensibilização", sublinhou a cantora."Como conviver com este nó na garganta? Quase que confundimos Alepo com um campo de batalha, uma cidade tomada, um sítio de fações. Quase. Mas não: Vimos pessoas e ouvimo-las", lê-se no comunicado de imprensa sobre as razões do concerto, com um texto de Samuel Úria.A Síria tem sido palco de uma guerra civil nos últimos cinco anos e Alepo era considerado um importante baluarte dos rebeldes. Há milhares de civis retidos na cidade e o plano de retirada dos habitantes foi retomado hoje, depois de ter estado suspenso desde sexta-feira.Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 40.000 civis e rebeldes estão sitiados no setor rebelde de Alepo.