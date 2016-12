Namorado de George Michael encontrou-o morto na cama

George Michael morreu este domingo na sua casa em Goring-on-Thames, Oxfordshire, Reino Unido, de paragem cardíaca. Tinha 53 anos.

O que achou desta notícia?







73.1% Muito insatisfeito

73.1% 3.8%

3.8% 7.7%

7.7%

15.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







73.1% Muito insatisfeito

73.1% 3.8%

3.8% 7.7%

7.7%

15.4% Muito satisfeito Outras 26 pessoas também já deram o seu contributo pub

Fadi Fawaz, o companheiro de George Michael, contou via Twitter o que aconteceu com o cantor, que morreu este domingo."Encontrei-o morto na cama", garante o cabeleireiro, namorado do ícone da Pop britânica desde 2012.Esta segunda-feira, Fadi Fawaz usou a rede social Twitter para esclarecer as circunstâncias em que George Michael faleceu. "Nunca mais me vou esquecer deste Natal... Encontrei o meu companeiro morto pacificamente na cama logo pela manhã... Nunca vou deixar de sentir saudades tuas", disse.