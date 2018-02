Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não sei como é que foi possível os Metallica tocarem 'A Minha Casinha'"

Tim diz ao CM que Xutos foram apanhados de surpresa com homenagem a Zé Pedro.

Por Miguel Azevedo | 01:30

A homenagem inesperada que os Metallica fizeram a Zé Pedro e aos Xutos & Pontapés, na quinta-feira à noite, no concerto na Altice Arena, Lisboa, ao tocarem ‘A Minha Casinha’, partiu da iniciativa da banda californiana e apanhou de surpresa a produção, o público e os próprios Xutos.



"Eu fui informado na hora. Ligaram-me lá de dentro a dizerem-me: ‘tu não vais acreditar no que está a acontecer...’", contou Tim ao CM. "Já vi vários vídeos e de facto o que se passou foi fantástico. Não sei como é que aquilo foi possível. Os Xutos e os Metallica já se cruzaram em palco, mas nunca tínhamos privado. O Zé Pedro conhecia os Rolling Stones, mas acho que nem nunca tinha estado pessoalmente com os Metallica", adianta o vocalista.



Ao que o CM apurou, a banda de James Hetfield terá ficado sensibilizada com a morte do guitarrista dos Xutos e avançado, sem dizer nada a ninguém, para uma homenagem em palco. "Quando eles chegaram a Portugal, na segunda-feira, perguntaram se os Xutos & Pontapés ainda existiam. Alguém lhes respondeu que sim, mas que o guitarrista tinha falecido em novembro. Na terça--feira, os Metallica começaram a tocar ‘A Minha Casinha’ nos ensaios, mas nunca nos passou pela cabeça que eles o fizessem em palco. Julgávamos que era por brincadeira" contou ao CM uma fonte da produção.



Por ironia, nenhum dos elementos dos Xutos esteve no concerto dos Metallica. "Estivemos a ensaiar à noite e até comentámos que estávamos a perder um grande concerto", revelou Tim.