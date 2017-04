Napalm Death prometem o caos ao vivo

Ler mais em: O Moita Metal Fest, que se realiza no Largo do Pavilhão Municipal de Exposições da vilaLer mais em: http://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/sodom-temos-fas-muito-fieis-em-portugal

Sem novo álbum para apresentarem aos fãs nacionais, o grupo tem preparado um alinhamento diferente daquele que apresentaram em Corroios em novembro de 2015. Recorde-se que os Napalm Death revelaram o álbum 'Apex Predator – Easy Meat' na digressão 'Deathcrusher Tour', que também compreendia Carcass, Obituary e Voivod."Vamos fazer uma retrospetiva de uma carreira com mais de 35 anos, que é o que sempre fazemos nas nossas atuações", explica 'Barney'. Fora de questão está revelarem as novas canções que irão fazer parte do novo disco, a ser editado apenas no início de 2018. "Estamos a preparar alguns temas novos, mas não estão ainda 'afinados' para serem tocados ao vivo".O Moita Metal Fest, que se realiza no Largo do Pavilhão Municipal de Exposições da vila, tem as entradas a 15 euros para sexta-feira e 18 euros para sábado. Na bilheteira do recinto, a partir das 19h00, estão ainda disponíveis 100 passes a 30 euros.Sexta-feira, 31 de março20.30 Legacy of Cynthia21.15 Prayers of Sanity22.00 Theriomorphic22.45 Crise Total23.30 Gwydion00.30 Napalm DeathSábado, 1 de abril15.00 Enblood15.45 The Zanibar Aliens16.30 Burn Damage17.15 'Fast' Eddie Nelson18.00 Analepsy18.45 Attick Demons19.30 Primal Attack20.15 Midnight Priest21.00 Revolution Within21.45 Corpus Christii22.30 No Turning Back23.25 Heavenwood00.30 Sodom