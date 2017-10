Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

National Geographic traz animais em perigo ao Porto

Projeto de Joel Sartore já conta com mais de sete mil espécies documentadas.

Depois de passar pelos EUA e Austrália, o projeto internacional ‘Photo Ark’, do conceituado fotógrafo Joel Sartore, chega a Portugal a 17 de outubro, pelas mãos da National Geographic.



A ‘maior arca fotográfica do mundo’, assim se designa o projeto, vai expor milhares de fotografias de espécies em perigo na nova Galeria de Biodiversidade – Centro Ciência Viva, Porto.



A exposição materializa "o compromisso de fotografar todas as espécies em cativeiro do Mundo e o intuito é levar as pessoas a encantarem-se pela biodiversidade do nosso planeta e a protegê-la".



Com início em 2006, o projeto de Joel Sartore conta já com mais de 7 mil espécies documentadas.