Neil Diamond abandona digressões por causa de diagnóstico de Parkinson

Músico americano de 76 anos combate doença degenerativa.

12:13

O músico americano Neil Diamond anunciou esta terça-feira no seu site oficial que vai deixar de fazer digressões, depois de lhe ter sido diagnosticada a doença de Parkinson.Diamond já não vai tocar na Austrália e na Nova Zelândia, concertos que estavam agendados para os próximos dias, e prometeu reembolsar os fãs."É com grande relutância e desapontamento que eu anuncio o fim das minhas tournés. Sinto-me muito honrado por fazer concertos par ao público nos últimos 50 anos", escreve DiamondConhecido por hits como 'Sweet Caroline' ou 'Cracklin' Rosie', Dimaond garante que quer continuar a compor e a fazer discos, mas diz já não reunir condições físicas para fazer digressões. O músico faz 77 anos no próximo domingo e vai ser distinguido pela Recording Academy com um prémio de carreira. Agradeço às minha audiências leais e devotas por todo o mundo. Terão sempre o meu reconhecimento pelo vosso suporte e encorajamento", acrescenta Neil Diamond.