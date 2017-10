Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nicholas Sparks: “nem toda a gente que escreve bem tem êxito”

Escritor americano que já vendeu mais de cem milhões de livros veio a Portugal.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Nicholas Sparks diz que só percebeu que ia mesmo ser escritor quando estava a trabalhar no livro ‘As Palavras que Nunca te Direi’ e o seu primeiro romance, ‘O Diário da Nossa Paixão’, estava no topo dos mais vendidos nos EUA.



"Até esse momento, pensei que pudesse ser um daqueles autores de um único título... Não, afinal podia viver disto."



E nada mal, pelos vistos. O autor norte-americano, de 51 anos, já vendeu mais de cem milhões de livros e está neste momento em Portugal para promover a sua obra mais recente, ‘Só Nós Dois’. A 20.ª da sua carreira literária e mais um sério candidato a adaptação cinematográfica. Nada que surpreenda o escritor.



"No fundo, espero que todos os meus livros cheguem ao cinema, porque escrevo histórias em que acredito", explica, acrescentando que, até ao momento, nenhum dos filmes baseados nos seus livros o desapontou. "Tenho tido muita sorte com Hollywood."



Em tempos, Nicholas Sparks chegou a ter a sua própria empresa de cinema, mas fechou-a no momento em que quis "simplificar as coisas" e decidiu que "a vida não pode ser só trabalho".



No sábado passado, encontrou-se com fãs portugueses e a enchente (apareceram 700 pessoas) não deixou de o surpreender. "Fico sempre surpreendido – e sensibilizado – com a atenção dos leitores. Eu trabalho muito nas minhas histórias mas também sei que nem toda a gente que trabalha e que escreve bem tem êxito..."