Nine Inch Nails anunciados no Festival Nos Alive

Banda norte-americana liderada por Trent Reznor regressa aos palcos nacionais a 12 de junho.

A banda norte-americana Nine Inch Nails vai atuar no Festival NOS Alive a 12 de julho. A notícia é avançada na página de Facebook do Festival, dando conta do regresso a Portugal da banda liderada por Trent Reznor. Figuras de proa do rock industrial nos anos 1990, os Nine Inch Nails tocaram pela última vez em Portugal em 2009, no festival Paredes de Coura.



O NOS Alive realiza-se nos dias 12, 13 e 14 de julho no Passeio Marítimo de Algés.

De salientar que os bilhetes para o dia 14 de julho - com atuações de Pearl Jam, Jack White e Franz Ferdinand - já se encontram esgotados, assim como os passes de três dias.





Queens of the Stone Age, The National ou Future Islands são outros cabeças de cartaz do festival.

Os bilhetes diários para os dias 12 e 13 custam €65 cada, estando também disponíveis passes de 2 dias (para os dias 12 e 13) por €124.

O cartaz anunciado até agora é o seguinte

12 de julho

Palco NOS

Nine Inch Nails

Snow Patrol

Palco Sagres

Wolf Alice

Khalid

Friendly Fires

Sampha



13 de julho

Palco NOS

Queens of the Stone Age

The National

Two Door Cinema Club

The Kooks



Palco Sagres

Future Islands

Portugal. The Man

Rag 'N' Bone Man

Chvrches

Marmozets

Yo La Tengo

Eels



14 de julho

Palco NOS

Pearl Jam

Jack White

Franz Ferdinand

MGMT

Alice In Chains



Palco Sagres

At the Drive-In

Real Estate

Perfume Genius

Mallu Magalhães