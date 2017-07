“Noite de emoção” no Campo Pequeno

Corrida do Correio da Manhã realiza-se dia 20 de junho.

12.07.17

Rui Bento Vasques mostra-se entusiasmado com a corrida do, no Campo Pequeno, Lisboa, dia 20 deste mês."Tenho a certeza de que será uma noite de emoção e festa brava. Os Ribeiro Telles e os Rouxinol são duas famílias com uma grande história. Espero que os toiros saiam bem e com nobreza. Gostava de ver a casa esgotada", disse o diretor e gestor das atividades tauromáquicas do Campo Pequeno.O cartel é composto pelos cavaleiros António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol, Manuel Ribeiro Telles Bastos e Luís Rouxinol Júnior.As pegas estão a cargo dos grupos de forcados amadores de Santarém e Coruche. Os toiros são da ganadaria Murteira Grave.