Nota de 500 escudos pode ser trocada até final de abril

Restam meia dúzia de notas em escudo que ainda podem ser trocadas por euros pelo Banco de Portugal.

Por J. Pires Santos | 19:11

São duas, as notas de 500 escudos retiradas de circulação pelo Banco de Portugal, e que ainda não prescreveram. Trata-se de notas com as efígies de Mouzinho da Silveira e de João de Barros, chapas 12 e 13, respetivamente.

Há outras notas que também podem ser trocadas, mas desta feita por um prazo mais alargado (até 2022). Trata-se de uma nota de mil escudos com a efígie de Pedro Álvares Cabral, chapa 13.

As outras são uma nota de dois mil escudos com o retrato de Bartolomeu Dias (chapa 2); uma nota de cim mil escudos (chapa 3) que reproduz a efígie de Vasco da Gama; e, por último, a nota de dez mil escudos (chapa 2), que reproduz a efígie do Infante D. Henrique.

A nota de 500 escudos, chapa 12, com a efígie de Mouzinho da Silveira entrou em circulação a 21 de novembro de 1988 e foi retirada pelo Banco de Portugal em 30 de abril de 1998, antes da entrada em circulação do Euro. Esta nota prescreve no dia 30 de abril. Finda esta data deixa de poder ser trocada por euros.

João Xavier Mouzinho da Silveira foi a figura escolhida pelo artista plástico Luís Filipe de Abreu, que associou a imagem do estadista português à agricultura, à transformação da terra inculta em cultivada, sendo este o tema que aparece na nota.

Na frente, além da efígie, foi também utilizada a gravura a talhe-doce para o escudo nacional e marca circular para invisuais. No fundo impresso em offset observa-se um desenho numismático com padrões geométricos representando espigas de trigo (símbolo da terra cultivada) e cardos (símbolo da terra inculta).

No verso da nota sobressai uma composição com o tema referente à agricultura, observando-se espigas, girassóis e parras numa alusão ao vinho, produtos que também estiveram na reforma de Mouzinho da Silveira.

O desenho da nota de Luís Filipe Vieira foi passado à chapa pelo gravador inglês Alan Dow. As restantes cinco notas foram retiradas de circulação com a entrada do euro a 28 de fevereiro de 2002, terminando a sua prescrição a 1 de março de 2022.