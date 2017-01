Nova canção de Ed Sheeran batem recorde no Spotify

O disco, tal como os dois anteriores álbuns de Sheeran, tem o nome de um símbolo matemático e vai ser editado no dia 03 de março.



O cantor e guitarrista de 25 anos teve uma rápida ascensão na carreira, depois de um arranque difícil, começando por tocar em bares quando se mudou em 2010 para Los Angeles.



O cantor pop Ed Sheeran bateu esta sexta-feira um recorde de audições no serviço de 'streaming' Spotify com uma nova canção do seu próximo álbum que foi ouvida mais de 52 milhões de vezes.A canção "Shape of You", do cantor e compositor britânico, tornou-se a mais ouvida de sempre no Spotify numa única semana, com 52.359.013 audições durante a passada quinta-feira, batendo o anterior recorde do 'rapper' canadiano Drake, estabelecido em maio com a música "Onde Dance".A faixa de Sheeran bateu também o anterior recorde de escutas numa primeira semana, estabelecido em 2015 pela cantora Adele com a sua balada "Hello".