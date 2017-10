Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo ‘Blade Runner’ fracassa na bilheteira

As cerca de três horas de película podem estar a prejudicar os resultados nos cinemas.

Por Sónia Dias | 01:30

O fim de semana de estreia de ‘Blade Runner 2049’, um dos filmes mais aguardados do ano, ficou muito abaixo das expectativas, sobretudo nos Estados Unidos.



A sequela do clássico da ficção científica realizado por Ridley Scott em 1982 não conseguiu ultrapassar os 27,9 milhões de euros em receitas de bilheteira no país de origem, quando as estimativas apontavam para os 46,2 milhões, no mínimo.

No que diz respeito a resultados mundiais, o filme protagonizado por Ryan Gosling e Harrison Ford rendeu cerca de 70,7 milhões de euros.



Volvidos 35 anos desde a estreia da película original é fácil esquecer que esta, apesar de se ter transformado numa obra de culto, nunca foi um êxito de bilheteira. O primeiro ‘Blade Runner’, que custou cerca de 23,8 milhões de euros, não rendeu mais do que 5,1 milhões no fim de semana de estreia. No total, a obra conseguiu render apenas 28,7 milhões nos Estados Unidos (não existem números internacionais).



Face aos maus resultados de ‘Blade Runner 2049’ (que custou 127,8 milhões), e ao facto de estes não corresponderem às críticas maioritariamente positivas, existem várias explicações para o fracasso do filme realizado por Dennis Villeneuve.



Uma delas é a duração da película - 2 horas e 43 minutos. Outra é a distância entre o filme original e a sequela e o facto de nem todos terem visto o primeiro. O que explica que mais de 63% do espectadores tenham mais de 35 anos.