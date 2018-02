Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo Capitólio aberto para todas as artes

Cineteatro admite várias configurações para receber entre 400 a mil espectadores.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Música, cinema e humor são as três vertentes em que irá assentar a programação regular do renovado Capitólio – Teatro Raul Solnado. Situado no Parque Mayer, no coração de Lisboa, o espaço quer ser uma pedrada no charco na oferta cultural da cidade.



"Pela polivalência da sala em relação à oferta existente, as expectativas são muito elevadas", afirmou esta quarta-feira ao CM Vasco Sacramento, diretor da Sons em Trânsito, na apresentação do programa. A promotora, que venceu o concurso de concessão lançado pelo município lisboeta, irá geri-la nos próximos cinco anos contra uma renda mensal de 2000 euros à EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.



"O Capitólio reabre com uma nova identidade, que terá de ser construída dia a dia", acrescentou Vasco Sacramento. Preparado para receber 400 pessoas sentadas ou mil em pé, é na versatilidade que assenta a sua mais-valia. "Só com a rotina dos espetáculos é que vamos dominar todas as valências do edifício", destacou o promotor.



"Criar mais e melhor diversidade cultural" é um dos objetivos da câmara de Lisboa, como sublinhou a vereadora Catarina Vaz Pinto, estando a sala aberta a outros promotores.



Sérgio Godinho arranca amanhã no local o primeiro dos três concertos de apresentação do novo disco, ‘Nação Valente’. E, ao longo dos próximos três meses, irá receber grupos e artistas tão diversos como Paus, Marco Rodrigues, Rhys Lewis e Héber Marques, entre muitos outros.