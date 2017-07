Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo James Bond já tem data de estreia

Continua por confirmar quem irá desempenhar o papel do famoso agente secreto.

Um novo filme protagonizado pelo agente secreto James Bond só chegará aos cinemas a 08 de novembro de 2019, anunciou a produtora, desconhecendo-se quem vai realizar e se Daniel Craig voltará a encarnar o papel principal.



De acordo com a Eon Productions, o 25.º filme sobre o agente secreto britânico 007 terá argumento de Neal Purvis e Robert Wade, que já tinha trabalhado nas seis produções anteriores, e produção de Michael Wilson e Barbara Broccoli.



Não foram divulgados título, realização e elenco, embora o diário New York Times dê como certa a participação do ator britânico Daniel Craig novamente, e pela quinta vez, como James Bond.



Recentemente, Daniel Craig, 49 anos, dava a entender que não queria voltar a ser James Bond e que se aceitasse seria apenas por dinheiro. A imprensa britânica entretanto especulava que Idris Elba e James Norton podiam ser possíveis substitutos no papel.



O novo filme sucederá a "Spectre" (2015) e "Skyfall" (2012).



Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan foram alguns dos atores que interpretaram James Bond no cinema, uma personagem criada na década de 1950 pelo escritor britânico Ian Fleming.