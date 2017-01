Novo livro de Astérix em outubro

As aventuras de Astérix são o maior sucesso da banda desenhada francófona, com mais de 370 milhões de álbuns vendidos em 110 línguas e dialetos desde a sua criação em 1959.







A edição da nova aventura irá também celebrar o 90.º aniversário de Albert Uderzo, a 25 de abril, e o 40.º da morte do argumentista René Goscinny, a 5 de novembro de 1977.

A data já está confirmada. A 19 de outubro, chega às livrarias o 37.º livro protagonizado por Astérix. Obélix, mais conhecido pela sua paixão por javalis assados, produzir menires e sovar soldados romanos, será a estrela principal do novo trabalho.O álbum será assinado por Jean-Yves Ferri e Didier Conrad. A dupla, a quem o autor Albert Uderzo passou o testemunho dos seus heróis, tem já no currículo ‘Astérix entre os Pictos’ e ‘O Papiro de César’.Ainda sem título, os autores já asseguraram que a história passa-se fora das fronteiras da Gália. Uma ocasião para os dois heróis conhecerem monumentos históricos, descobrirem especialidades gastronómicas e encontros com figuras célebres do mundo contemporâneo.