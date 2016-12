Novo 'Star Wars' já fez 531 milhões

A liderança, para já, pertence a ‘Capitão América: Guerra Civil’ (1102 milhões em bilheteira), que é seguido por ‘À Procura de Dory’ (982 milhões), ‘Zootrópolis’ (979 milhões) e ‘O Livro da Selva’ (924 milhões). No quinto lugar está ‘A Vida Secreta dos Nossos Bichos’, o primeiro não-Disney, que atingiu receitas globais de 837 milhões de euros.



Com a época festiva a incentivar idas ao cinema, ainda é de esperar que até ao final do ano o filme entre no ranking dos mais vistos de 2016, que até ao momento é completamente dominado por obras da Disney, que ocupa os quatro primeiros postos.A liderança, para já, pertence a ‘Capitão América: Guerra Civil’ (1102 milhões em bilheteira), que é seguido por ‘À Procura de Dory’ (982 milhões), ‘Zootrópolis’ (979 milhões) e ‘O Livro da Selva’ (924 milhões). No quinto lugar está ‘A Vida Secreta dos Nossos Bichos’, o primeiro não-Disney, que atingiu receitas globais de 837 milhões de euros.

Em apenas onze dias, ‘Rogue One: Uma História de Star Wars’ já atingiu receitas globais de 531 milhões de euros, praticamente triplicando o valor gasto pela Disney na sua produção (aproximadamente 190 milhões de euros).Apesar de ainda estar longe dos números de ‘Star Wars: O Despertar da Força’, estreou no final do ano passado e ultrapassou os dois mil milhões de dólares (1977 milhões de euros) em bilheteira para se tornar o terceiro filme com mais receitas da história (apenas atrás de ‘Avatar’ e de ‘Titanic’), a película realizada por Gareth Edwards promete ser mais um grande sucesso da Disney.Protagonizado por Felicity Jones, atriz britânica de 33 anos que nem era nascida quando George Lucas deu início à saga de ficção científica’, ‘Rogue One’, mostra o que sucedeu, há muito tempo, entre os filmes ‘A Vingança dos Sith’ (2005) e ‘Uma Nova Esperança’ (1977).