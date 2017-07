Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Numa dada altura senti-me medíocre”, diz Maria Gadú

Antes de se concentrar no seu novo disco, a artista passa por Portugal e hoje dá um concerto nos Jardins Marquês de Pombal, Oeiras.

Por Pedro Rodrigues Santos

Aos 30 anos, Maria Gadú é já um dos nomes mais aclamados da música popular brasileira. De regresso a Portugal, sobe hoje ao palco do Cool Jazz, às 21h30. Antes atua o também brasileiro Filipe Catto.



CM – O que tem preparado para o concerto de hoje?

Maria Gadú – Neste regresso a Portugal, onde vou fechar a digressão de ‘Guelã’ [terceiro álbum de estúdio], estou a preparar um espetáculo onde irei tocar temas desse trabalho e canções dos meus discos anteriores, mas com outra ‘roupa’, de acordo com a minha atual sonoridade.



- Haverá espaço para perceber como será o novo disco?

- É verdade que já estou a trabalhar em alguns temas para o próximo álbum mas ainda é cedo. As canções estão ainda numa fase muito embrionária.



- Portugal já é quase uma segunda casa para si...

- Sim, sempre fui muito bem recebida, o que é lógico, seja pela cultura, pela música, pela gastronomia... sempre que estou em Portugal quero conhecer mais lugares. Embora seja um país pequeno em comparação com o Brasil, Portugal está cheio de pormenores que o tornam imenso.



- ‘Guelã’ representou a entrada numa nova fase da sua carreira?

- Mais do que a entrada numa nova fase, é a saída da fase em que estava. Numa dada altura senti-me medíocre, depois de tantos anos passados e de tantas coisas feitas, por estar apenas a executar e não estar a aprender algo diferente.



- E como é que está a ultrapassar esse dilema?

- Senti a necessidade de parar e cuidar da evolução da minha musicalidade. E esse caminho que tomei já não tem regresso.



- E esse desafio será continuado no novo trabalho?

- Nunca fiz planos e isso diz muito do meu processo criativo. Fui sempre vivendo das coisas que iam acontecendo. Após o final da digressão vou mergulhar de corpo e alma na construção do novo disco.



- Haverá espaço para duetos com artistas portugueses?

- Ainda não está nada pensado... O que torna tudo mais difícil (e ainda bem) é que todos estamos muito ocupados com as nossas carreiras.