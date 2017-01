Tal como ‘Cadências Obstinadas’, este filme também foi rodado em Portugal...

- É a segunda vez que venho e deparo com uma equipa formidável. Gente criativa, engenhosa, rápida. Gosto muito.



É o seu terceiro filme e além de dirigir também escreveu o argumento. Perde-se a atriz?

- Nunca deixaria de representar. Seria o mesmo que perguntar a uma mulher: de quem gostas mais? Do teu marido ou do teu amante?



Que reação espera do público a esta sua obra?

- Gostaria que se deixasse levar, como quando lhe contam uma história... Gostava que cada espectador encontrasse uma personagem com quem se identificar.



Assim que leu o livro ‘O Divã de Estaline’, de Jean-Daniel Baltassat, a atriz e realizadora Fanny Ardant não descansou enquanto não o transformou em filme. Tinha, afinal, aquilo que há muito procurava: o papel ideal para o colega Gérard Depardieu.– Considero-o um dos melhores atores do Mundo e, sim, é possível. O Gérard é um ser generoso e, quando confia, entrega-se completamente.- Quando dirijo sou realizadora. É por isso que nunca entro nos meus próprios filmes. Porque enquanto atriz gosto de me embrenhar na floresta escura e de me perder, e enquanto realizadora tenho de prestar atenção a tudo.