“O Nicolau sugeriu fazer o filme à borla”

Nicolau Breyner faleceu a 14 de março do ano passado, aos 75 anos, e não chegou a ver ‘A Ilha dos Cães’. Mas teve oportunidade de ver as cenas em que entrou. "Disse-me que gostou muito da forma como o filme estava a ser montado", recorda Jorge António, que vai levar a obra a São Tomé no dia 8 de abril. "Havia essa promessa, por parte do Nicolau: ir a São Tomé, que não tem salas de cinema, e oferecer à população uma projeção ao ar livre. O Nico deixou-nos, mas vamos honrar a promessa."



É o último filme rodado por Nicolau Breyner e o realizador Jorge António diz que foi o próprio quem se ofereceu para o fazer, gratuitamente. "Eu não tinha ainda pensado em nenhum ator para fazer o negreiro português em África, mas um dia encontrei o Nico na Cinemate e perguntei-lhe se queria ir connosco rodar a São Tomé. Ele respondeu-me: ‘Levas-me a São Tomé e eu faço o filme à borla’. E assim foi."‘A Ilha dos Cães’ estreia em Portugal a 20 de abril, mas no próximo dia 25 fará a sua primeira apresentação pública, no âmbito do Fantasporto. Baseado no livro ‘Os Senhores do Areal’, do angolano Henrique Abranches (1932-2004), acompanha as aventuras de um funcionário de uma empresa angolana que pretende transformar uma ilha de pescadores num resort de luxo de acesso reservado. Só que não conta com os fantasmas que ocupam a ilha... na forma de cães."O filme é mais negro do que o livro do Abranches, que conheci pessoalmente, e deve muito ao Nicolau Breyner, que nos abriu muitas portas em São Tomé", conta Jorge António, que teve um orçamento reduzido para esta produção.