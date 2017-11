O rei do fado e a miúda que sabe cantar

Campo Pequeno foi palco, sábado à noite, de um brilhante mano a mano entre fadistas de duas gerações.

Por Armando Esteves Pereira | 12:29

Carlos do Carmo, o rei coroado do fado, e Raquel Tavares uma das grandes vozes da chamada 'nova geração', apesar de aos 32 anos de vida já ter um percurso fadista de 27 anos.



Carlos do Carmo a cantar não tem idade. A voz como água pura que soletra todas as sílabas de forma irrepreensível tem um vigor e uma vitalidade que desmentem os dados de identidade do cantor que nasceu em dezembro de 1939.

O verdadeiro senhor fado revela estar no apogeu das suas faculdades vocais. Trata-se de um grande cantor, não apenas na escala de Portugal, mas a nível global.

O duelo resultou bem, mostrando cumplicidade entre os artistas. "A miúda sabe cantar", confidenciou o filho de Lucília do Carmo, uma das fadistas homenageadas por Raquel, que assume como referência maior da sua carreira Beatriz da Conceição. De facto sabe cantar muito bem.

Duas grandes vozes, belos fados, com letras bem escritas e bem tocados por dois conjuntos de músicos. Cada fadista manteve o seu grupo privativo de acompanhantes e até o baterista de Raquel recebeu elogios do senhor fado.