Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O Zé merece que continuemos"

Grupo prepara novas canções. Primeiro novo tema chega na primavera. Sete músicas ainda foram gravadas por Zé Pedro, falecido em Novembro.

Por Miguel Azevedo | 19:40

Vevem chegar com a primavera os primeiros novos temas dos Xutos & Pontapés, aqueles que irão integrar o próximo disco da banda e que Tim já garantiu ser "o melhor álbum do grupo".



Segundo o vocalista, a primeira música deverá ser mesmo conhecida em abril. "As coisas têm corrido muito bem. Não tem havido atropelos", diz, entre risos. Já esta semana, a banda deverá começar a fechar algumas gravações.

O disco, que poderá vir a chamar-se ‘Duro’, conta com cinco temas ainda gravados por Zé Pedro e mais dois que contam com a guitarra do músico, embora não tenham sido finalizados. "Infelizmente, não deu para gravar mais nada porque, em agosto, o Zé já começou a ficar muito debilitado", conta Tim.



Sobre a decisão de continuar com os Xutos mesmo depois do desaparecimento do seu principal fundador, Tim garante que nunca houve grandes dúvidas. "Na verdade, não tivemos de conversar muito sobre o assunto. Por todas as razões não havia como não continuar. Da nossa parte nunca houve vontade de encerrar aqui o nosso percurso. Isto é a nossa vida, e o Zé merece isto. Ele merece que nós continuemos"