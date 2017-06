Obra de Alice Vieira faz-se peça no Teatro Aberto

A peça, que conta ainda com interpretações de António Fonseca e Vítor d’Andrade, entre outros, estará em cena até ao dia 30 de julho. Com bilhetes a custarem entre 7,5 e 15 euros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A história de uma mulher apaixonada – "pela vida, pelo trabalho, pelo companheiro, pela literatura" – é contada no palco do Teatro Aberto, em Lisboa, na peça ‘Toda a Cidade Ardia’. O texto, bem como a encenação, é assinado por Marta Dias, mas as palavras e a inspiração foram encontradas nos poemas de Alice Vieira e nos livros ‘Dois Corpos Tombando na Água’, ‘O Que Dói às Aves’ e ‘Os Armários da Noite’. A encenadora diz que "há muito" lhe apetecia fazer este espetáculo."Descobri a poesia da Alice Vieira há dez anos e fiquei deslumbrada", confessa Marta Dias. "Desde o primeiro momento que me apeteceu construir um espetáculo de teatro a partir do universo desta autora. Agora surgiu a oportunidade..."Em palco, as atrizes Ana Guiomar e Sílvia Filipe dividem o papel de Ana, a protagonista, em idades diferentes. Ao espectador é dado o percurso dessa mulher desde a juventude até à maturidade, ao mesmo tempo em que se recordam momentos-chave da história de Portugal. "A Ana é uma mulher pouco resignada às convenções e confronta-se, na sua vida, com grandes convulsões históricas, como foram o Maio de 68 e o 25 de Abril", explica Sílvia Filipe. "Ao mesmo tempo, o fio condutor de tudo é uma história de amor..."