Obras de Da Vinci estão na Invicta

Além de artista plástico, Leonardo Da Vinci foi também um inventor prolífico. Ao longo dos seus 67 anos de vida, concebeu instrumentos musicais, bombas hidráulicas, canhões, pontes e um sem número de máquinas voadoras. Tudo isso – e muito mais – é agora alvo de exposição na mostra ‘Leonardo Da Vinci – As Invenções do Génio’, que é hoje inaugurada às 11h00 na Alfândega do Porto, na presença do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.Comissariada por Eduardo Souto de Moura e dirigida por Paula Paz Dias Ferreira, a exposição já passou por várias cidades da Europa, Estados Unidos, América do Sul e Ásia, "sempre com pequenas alterações de país para país". Ao todo, serão 64, as "réplicas de máquinas e engenhos" a ver até julho e a que se juntam ainda desenhos e protótipos do génio italiano que nasceu no século XV mas já sonhava com helicópteros.Sem revelar os custos de trazer a exposição a Portugal, a organização adianta que uma das atrações da mostra é a sua interatividade que "vai agradar sobretudo aos mais novos". Bilhetes a partir dos 6 euros.