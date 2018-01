Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras em igreja em Lisboa revelam caixão misterioso

Urna com ossadas estava emparedada na igreja de São José dos Carpinteiros.

Por Miguel Curado | 01:30

Uma obra de manutenção na igreja de São José dos Carpinteiros, na rua de São José, em Lisboa, revelou ontem a existência de um caixão com ossadas, emparedado há séculos, no interior do templo religioso.



A descoberta, feita ontem de manhã, ocorreu de forma acidental. O desabamento de uma parede de madeira mostrou aos operários da empresa de construção responsável pela obra a presença do caixão.



A PSP foi de imediato chamada, tendo o caso sido também comunicado ao Ministério Público, entidade que deu ordem para a remoção das ossadas, a meio da tarde, através do serviço de automaca da PSP. A



Polícia Judiciária foi chamada, como a lei obriga, mesmo sem haver qualquer vestígio de crime. As ossadas foram levadas para os Instituto de Medicina Legal, onde poderão agora, novamente por ordem do Ministério Público, ser sujeitas a novas peritagens.



O objetivo será apurar a data aproximada da morte, as possíveis causas, bem como o sexo do cadáver. A igreja de São José dos Carpinteiros existe desde 1567, tendo sido reedificada após desabamento no terramoto de 1755.