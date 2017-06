Olga Roriz regressa a Alepo para dançar

André de Campos, Beatriz Dias e Bruno Alexandre são os intérpretes de ‘Síndrome’, que pode ser vista no Teatro S. Luiz





Os bilhetes para ‘Síndrome’ custam entre 5 e 15 euros.



‘Síndrome’ – cuja banda sonora é maioritariamente composta pela tristíssima 4ª sinfonia Arvo Pärt e que tem interpretações de André de Campos, Beatriz Dias e Bruno Alexandre, entre outros – estará no São Luiz até 2 de julho e segue depois para digressão nacional. Tal como tinha acontecido com ‘Elefantes’. "As pessoas que viram o primeiro espetáculo disseram que queriam ver a continuação", justifica Olga Roriz.Os bilhetes para ‘Síndrome’ custam entre 5 e 15 euros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A destruição da cidade de Alepo e a guerra na Síria serviram de inspiração a Olga Roriz para a criação de ‘Síndrome’, o espetáculo que estreia a 30 de junho no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa. É a segunda obra que a criadora concebe a partir deste tema, depois de ‘Antes que Matem os Elefantes’, que estreou em abril do ano passado."Senti que tinha de voltar a este assunto, até porque a situação está como está", explica Olga Roriz ao CM. Num cenário despojado, com os bailarinos vestidos de negro, rodeados de pó e destroços, conta-se uma história de reconstrução. Não a de uma cidade ou de um país, mas a reconstrução de cada ser humano, por dentro."Há um momento na vida das pessoas que passaram por grandes catástrofes – como este incêndio em Pedrógão Grande – em que não estão em lado nenhum", diz a criadora. "Estão presas ao passado, mas têm de avançar para o futuro. Esse é o tempo que este espetáculo retrata: o tempo da não-história."