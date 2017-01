Oliveira e Miró vão ser estrelas de Serralves

"Esperamos que seja em 2018, mas não sei quando", frisou a presidente.



Ana Pinho lembrou que a coleção Miró, proveniente do antigo BPN e que inclui um total de 85 obras, de 1924 até 1981, vai ficar em exposição permanente na Casa de Serralves, mas ainda não tem data para a abertura desta, porque o espaço terá de sofrer obras de adaptação."Esperamos que seja em 2018, mas não sei quando", frisou a presidente.

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, em Serralves, no Porto, deverá começar a ser construída em julho, estando a sua abertura prevista para agosto ou setembro de 2018, revelou esta terça-feira Ana Pinho, presidente da fundação, durante a apresentação da programação para 2017.O projeto para a casa-museu está a ser implementado, estando o júri a fazer a escolha da empresa que fará a gestão da obra havendo, depois, um concurso para a escolha da construtora. O espaço previsto para acolher o espólio do realizador terá um anfiteatro e um local para exposições, e será erguido no extremo nordeste do Parque de Serralves, com um projeto do arquiteto Siza Vieira que aproveitará a antiga garagem do conde de Vizela. A obra está avaliada em cerca de 3,7 milhões de euros e contará com fundos comunitários.Entretanto, foi também anunciado o prolongamento da exposição ‘Joan Miró: Materialidade e Metamorfose’, na Casa de Serralves, até 4 de junho dada a "forte adesão". Desde a sua abertura, a 30 de setembro, já passaram pela exposição cerca de 95 mil visitantes.