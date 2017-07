Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os heróis bronzeados voltam a ‘Baywatch’

Filme com Dwayne Johnson e Zac Effron já rendeu cerca de 143,5 milhões de euros.

Por Sónia Dias | 01:30

A fórmula é simples e o êxito garantido: praia, sol e corpos bonitos. Serviu para transformar ‘Marés Vivas’ numa série de culto e agora está a fazer o mesmo com ‘Baywatch’, a versão cinematográfica que chega amanhã a Portugal.



Dwayne Johnson, Zac Effron, Alexandra Daddario e Kelly Rohrbach formam o elenco de nadadores-salvadores que nos anos 90 era liderado por David Hasselhoff e Pamela Anderson (ambos com participações especiais no filme).



Apesar das críticas negativas, o trabalho de Seth Gordon já rendeu cerca de 143,5 milhões de euros em todo o Mundo. O filme é um retrato fiel da série, ou seja, entretenimento puro, sem esquecer as obrigatórias cenas em câmera lenta dos heróis de fato de banho vermelho a exibir os corpos bronzeados na praia. Sem grandes preocupações a nível de argumento, o filme marca pontos com alguns momentos de humor.



Dwayne Johnson sucede a Hasselhoff no papel do mítico Mitch Buchannon, que juntamente com a sua equipa de Baywatch, à qual se junta um novo galã, Matt Brody (Zac Effron), tenta desmantelar uma rede criminosa encabeçada pela bela, mas perigosa, Victoria Leeds (Priyanka Chopra).



SAIBA MAIS

1989

Estreia de ‘Baywatch’. Série durou dez anos e entrou para o Guinness como a mais vista de sempre, com 1,1 mil milhões de espectadores em 1996.



Investimento próprio

A série começou por ser um fracasso, mas David Hasselhoff, estrela de ‘O Justiceiro’, avançou com o projeto investindo o seu próprio dinheiro.



Outras estrelas

Pamela Anderson tornou-se num ‘sex symbol’ graças à série. O surfista Kelly Slater também participou, mas arrependeu-se.