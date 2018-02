Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os leilões estranhos de 2017

Dos mais caros aos mais invulgares, tudo se vendeu e comprou no ano passado.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Conforme tem sido apanágio nos últimos anos, 2017 não escapou aos leilões de artigos estranhos. Uma mecha de cabelo de Elvis Presley, que morreu em 1977, foi arrematada no ano passado por 1300 euros, enquanto uma carta escrita a bordo do navio Titanic, um dia antes do naufrágio que mataria 1503 pessoas (a 15 de abril de 1912), atingiu o preço de 141 mil euros.



O portal de leilões Catawiki elaborou uma lista de curiosidades e no topo está, é claro, o quadro ‘Salvator Mundi’, de Leonardo Da Vinci, que foi notícia em novembro, altura em que se tornou na obra mais cara de sempre vendida em leilão: 382 milhões de euros (soube-se posteriormente que foi arrematada por um príncipe saudita).



Mas se o pequeno quadro de Da Vinci (mede 60 centímetros) foi a peça mais cara em leilão, a mais surpreendente foi um meteorito considerado pelos cientistas como o mais antigo a ter chocado com a Terra. Estima-se que se terá formado há 4,5 milhões de anos e chegado ao Planeta há um milhão de anos. Pesa 26,5 quilos e foi vendido por 16 mil euros.



Na categoria dos artigos mais excêntricos está uma peça de Lego em ouro sólido de 14 quilates, que rendeu 18 498 euros.



O artigo era um bónus que a empresa dinamarquesa (fundada em 1932) oferecia aos funcionários que se mantivessem durante mais de 25 anos na companhia. Poucos terão recebido estas peças, que foram entregues entre 1979 e 1981.



PORMENORES

Mercedes de Juan Carlos

Em setembro foi leiloado um carro da marca alemã Mercedes Benz, blindado, que o rei Juan Carlos e a família real espanhola usaram no final dos anos 70. Rendeu em leilão 39 500 euros.



Um saco de pó lunar

Se a venda do meteorito pode causar espanto, que dizer de um saco com pó lunar? Foi usado por Neil Armstrong durante a missão Apollo 11 para recolher amostras da Lua e reteve pó. Foi vendido por 1,5 milhões.



A Bíblia mais pequena

Em abril, a ‘Bíblia mais pequena do Mundo’ (medindo 4 por 3 centímetros), foi arrematada por três mil euros. Impressa em 1727, tinha 278 minipáginas, 14 gravuras, e resumia o Antigo e o Novo Testamento.