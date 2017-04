A três meses de regressar a Portugal para mais uma edição do Festival Cool Jazz, em Oeiras, Jamie Cullum está a ultimar um novo disco. As mais recentes canções já serão apresentadas entre nós no dia 29 de Julho no Parque dos Poetas, e segundo o cantor assinalam uma mudança de direcção no seu trajecto sempre muito marcado pelas versões, como aconteceu por exemplo, ainda recentemente com ‘Shape of You’ de Ed Sheeran.



"Aprendi muito com as versões que fiz. Alcancei sucesso e reconhecimento com muitas delas mas agora apeteceu-me fazer outras coisas e voltar um pouco ao início", explica em entrevista ao CM. "Este novo trabalho que aí vem é o meu disco mais pessoal até ao momento. Tentei entrar mais dentro da minha cabeça e acho que nunca escrevi desta maneira. São canções que revelam muito mais sobre mim", adianta. O novo trabalho, o sucessor de ‘Interlude’, de 2014, está ainda em fase de composição, devendo estar concluído, segundo Jamie Cullum, no final de Maio e ser editado ainda antes do Verão.



Com viagem já marcada para o nosso país, por onde já passou por várias vezes, Jamie não esquece os seus espectáculos por cá e não poupa elogios ao público português. "As pessoas em Portugal são grandes apreciadoras de música e isso é uma coisa que me agrada muito. Os portugueses têm uma ligação muito grande à cultura", diz Jamie Cullum que chegou a colaborar com Luisa Sobral ("uma experiência fantástica") e é um fã incondicional de fado. "É uma música maravilhosa, com um sentimento único. Aprecio muito a forma como o fado é feito, a estrutura e as melodias", adianta o músico que apesar de ser britânico, afinal até tem mais em comum com Portugal do que se possa imaginar. "Os portugueses são um pouco como eu, gostam de música, comida e vinho".

