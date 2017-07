Os sons do Mundo em Sines, 2017

Terminou na madrugada deste domingo o festival que traz toda a música do planeta.

Por Francisco J. Gonçalves | 19:44

Ouvir uma música que não se conhece exige a atenção necessária a escutar um amigo e, mais ainda, um desconhecido que nos pede ajuda. O que tem para nos dizer pode não nos agradar, mas o esforço de ouvir e de entender faz em nós uma coisa, faz-nos crescer. As palavras não são minhas, pedi-as emprestadas a Ramon Gener, conhecido de alguns dos programas ‘Isto é Ópera’, na RTP2.

No FMM de Sines, este ato de escuta atenta e de crescimento é uma aventura de todos os dias, que se repete anualmente há quase duas décadas. Cumpre os 20 anos em 2018.

O festival já se renovou com os concertos de abertura em Porto Côvo, mas talvez precise de um qualquer extra que surpreenda num próximo ano, para que, a esta descoberta contínua de novos sons, a esta viagem pelo mundo ilimitado de sensações que só a música permite, se junte o desconhecido de um pequeno, ou grande, extra.

O quê ao certo caberá aos organizadores descobri-lo, mas começa a faltar alguma surpresa nesta aventura das Músicas do Mundo de Sines.

Em todo caso, uma vez mais o que fica é o prazer do voo nas asas de músicas que só ao ouvir se descobrem e só nessa descoberta nos conquistam, para a elas querermos voltar. Ou então deixam-nos partir com um até nunca, mas com algo mais na bagagem, com sensações e memórias que, mesmo quando não preenchem, nos enriquecem e nos tornam mais completos.



Os grandes concertos do FMM





DEN SORTE SKOLE – Dinamarca – 26 de julho, fecho de noite no palco do Castelo de Sines

O duo Simon Dokkedal e Martin Hojland, DJs e produtores de Copenhaga, fecharam a noite de concertos no Castelo com sons electrónicos de batida forte, para culminar uma noite de festa que continuou, como habitualmente, até de madrugada no palco da Avenida Vasco da Gama.

RICHARD BONNA MANDEKAN CUBANO – dia 26 de julho palco do Castelo de Sines

O baixista dos Camarões faz-se acompanhar de músicos cubanos para devolver aos sons de Cuba as raízes africanas. Um concerto superlativo que Bona terminou, já com as equipas técnicas a limpar o palco, com um segundo ‘encore’, desta vez a solo, no qual improvisou ao piano uma melodia encantatória. Depois terminou a cantar ‘à capela’ com o público a acompanhar. Nota máxima de uma noite de pura entrega.

SAVINA YANNATOU & Primavera en Salonico – Grécia dia 26 de julho, palco do Castelo de Sines

A cantora grega trouxe a Sines músicas do Mediterrâneo Oriental, misturando os sons tradicionais gregos, turcos e judaicos com um toque de jazz e música erudita.

IFRIQIYA ÉLECTRIQUE – França/Itália/Tunísia – 26 de julho – palco Av. Vasco da Gama

Repetentes de visitas a Sines, como turistas discretos nas ruas desta finisterra dos confins da Europa, o grupo trouxe aos palcos do FMM deste ano um som pesado, mistura dos transes dos concertos rock com os transes religiosos dos sacerdotes Banga, do sul da Tunísia. Guitarras eléctricas e percussões com um som hipnótico e perturbador.

A-WA – Israel – Iémen – 27 de julho – Castelo de Sines

Três irmãs israelitas com raízes no Iémen criaram em Sines a pequena polémica que se repete sempre que no palco está uma banda ligada a Israel. Polémica inútil numa festa de música que traz anualmente a Sines, há 19 anos, os sons de um Mundo sem fronteiras, para abrir horizontes e fomentar o entendimento entre culturas. Um som de dança, que mantém nas vozes e nos sons o folclore judaico e árabe, ou não fosse o trio descendente de judeus árabes radicados em Israel em 1949.

EMICIDA – Brasil – 27 de julho – Castelo de Sines

O rapper brasileiro Leandro Roque de Oliveira falou de racismo, mobilizou o público e conquistou uma plateia já meio aquecida pelo concerto da galega Mercedes Peón. Letras com mensagem política crítica social em batidas dinâmicas. Trouxe a Sines o novo disco no qual, como diz, fala de um país que não convive bem com o passado esclavagista. O disco fala, no colorido resumo que faz, de "crianças, quadris, pesadelos e lições de casa". Um disco que surgiu após visitas a Angola e Cabo Verde.

MERCEDES PEÓN – Galiza – Espanha – 27 de julho – Castelo

A cantora, percussionista e gaiteira galega trouxe a Sines um som entre o tradicional e o electrónico. Rompeu assim com a tradição que, como diz, começou a parecer-lhe um colete-de-forças. Mistura nem sempre conseguida mas quase sempre desafiadora e cativante

BCUC – África do Sul – 28 de julho, Castelo de Sines

Um grupo sul-africano do Soweto que não esquece o passado de um país marcado pelo racismo institucional. Som forte e hipnótico, com temas intermináveis (o mais curto com uns 15 minutos). Música bantu (ou Africa Ngungungu). Os temas contam histórias em zulu, sotho e inglês, num apelo ao respeito com a memória da violência sempre presente. Percussões fortes de mistura com um som jazz pautado por rap, blues e cantos religiosos. O primeiro concerto da que foi, talvez, a noite maior no Castelo de Sines.

FATOUMATA DIAWARA & HINDI ZAHRA – Mali/Marrocos – 28 de julho – Castelo

Nome forte da noite, a cantora e guitarrista maliana volta a Sines com projecto novo. Na anterior aparição, em 2014, tocou com o pianista cubano Roberto Fonseca. Agora veio na companhia da marroquina Hindi Zahra, porque, como sublinhou, a cor da pele não importa e a música não tem fronteiras. Um som mais eléctrico do que o habitual em Fatoumata, que assim transforma os blues do deserto africano num quase rock sem fronteiras. O projecto tem potencial, mas em palco notou-se que a fusão entre a energia e ritmo de Fatoumata com a voz mais melancólica de Hindi ainda precisa rodagem. Festa maior na noite maior deste ano no Castelo de Sines.

MÁRIO LÚCIO – Cabo Verde – 28 de Julho – Castelo

O cabo-verdiano veio a Sines com uma energia renovada. Longe vai a melancolia e som mais tradicional do funaná. No novo ‘Funanight’, que veio a Sines com ele e com um grupo de músicos de excelência, o cabo-verdiano faz um som mais eléctrico e mais rock. Num dos temas o heavy-metal esteve presente, acrescentando ao acordeão mais tradicional e ao som dançável do funaná uma outra dimensão e energia que não deixou o público indiferente. Um músico que se renova quando outros se acomodam ao sucesso já alcançado.

ORLANDO JULIUS & BIXIGA 70 – Nigéria/Brasil 28 de julho – Castelo

A big band de metais brasileira juntou forças com o nigeriano Orlando Julius para um concerto mágico, associando sons do jazz com os ritmos e o balanço do soul, R&B, highlife e um quase afrobeat festivo. Aos 74 anos, Julius canta e dança com uma energia invejável, competindo até com a bailarina que levou ao palco elegância e sensualidade numa batida sem descanso. Os Bixiga 70, banda que repete presença em Sines, não se envergonhou de servir de banda de suporte neste espectáculo magnífico que fechou uma noite no Castelo de Sines totalmente lotado.

THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC – França – 28 de julho Palco Av. Vasco da Gama

Com a noite já muito longa, no palco da Avenida Vasco da Gama tocava o jazzista francês herdeiro do guru sem limites chamado Sun Ra. Foi com um disco dedicado ao mestre que mereceu aclamação e chegou a pensar que depois disso nada mais lhe restava do que repetir Sun Ra. "Depois deste gajo quem sou eu para escrever música?". Foi esta a pergunta a que acabou por responder com um disco em nome próprio. No palco da avenida, perante um público ainda e sempre entusiástico, o saxofonista francês fez um jazz ecléctico que não desmerece da sua referência maior e que funde sonoridades mais free com o rock. Música inqualificável e sem fronteiras num festival também ele sem limites nem fronteiras.

GAYE SU AKYOL – Turquia – 29 de julho – Castelo

Rock turco não é coisa que se oiça muito em Portugal, contudo Gaye Su Akyol, estrela da cena rock de Istambul, já tinha vindo a Portugal. Agora, em Sines, a par da música trouxe a mensagem política contra a ditadura de Erdogan. Um rock sólido que a espaços, no som das guitarras, nos transporta para dentro de um filme de Tarrantino. Na voz de Gaye estão bem presentes os maneirismos tradicionais do canto do seu país, que perpassa nas vocalistas mais tradicionais ou nas cantoras jazz. No palco desfilaram sons do rock da Anatólia dos anos 60 e 70, o surf rock e um psicadelismo turco de ritmo trepidante. Se não for em Sines onde se poderá ouvir rock que não seja anglófono? Parabéns à repetida e inacabável ousadia do FMM.

OUMOU SANGARÉ – Mali – 29 de julho – Castelo

A diva do Mali regressou a Sines com visual renovado e uma música fiel às raízes, mas sempre nova no dinamismo rítmico e na criatividade. No palco tocou o novo disco, o primeiro de originais em oito anos e o que dele fica é a sensação de acabamento perfeito, de uma música que mais do que do Mali é universal. A voz de uma profundidade e de uma projecção sem arestas faz lembrar as grandes divas do jazz, do soul, do R&B. Como Fatoumata Diawara, também ela não esquece o activismo em defesa das mulheres, por um mundo mais culto, pacífico e humano. Embaixadora da ONU e empresária de sucesso, é a voz das mulheres sem voz, que até mesmo são excluídas, por motivos culturais e religiosos, de ter voz entre bandas tuaregues do Mali de grande sucesso mundial. Voz fabulosa e humanismo, numa música de festa mas também som de liberdade, tolerância e dignidade, valores que já no séc. XIII a magna carta mandinga proclamava, mas que, como Oumou recordou em palco, estão por concretizar.

TIKEN JAH FAKOLY – Costa do Marfim – 29 de julho, Castelo

E o fecho de festa no Castelo (não do festival, que esse prosseguiu na Av. Vasco da Gama até ao sol raiar) coube ao costa-marfinense Tiken Jah Fakoly, o ‘guru’ do reggae africano de expressão francesa, mas que também canta em inglês. No palco os ritmos reggae aliaram as guitarras eléctricas a instrumentos tradicionais como o ngoni, a kora e o balafon, em sons reggae aliados à música mandinga e da região do Sahel.

Temas de intervenção política, em defesa de África e contra o fim da exploração económica do "continente mais rico", como disse em palco, Tiken tem o balanço inconfundível do reggae mas também sabe como fazer temas melódicos, sonhadores e de um lirismo imenso. Um deles conquistou o castelo, tema de profunda crítica social e política que denuncia a forma como os grandes poderes partilham o mundo desde há décadas, criando clivagens insanáveis que marcam o presente.

Neste clima não podia faltar a homenagem a Marley, num dos temas mais políticos do ícone maior do reggae: Get Up Stand Up. A versão não desmereceu e explicou a lógica de uma música sempre de intervenção apesar de disfarçada na festa e no balanço suave do reggae.