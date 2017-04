Pietro Bartolo revela no livro episódios que inspiraram o documentário Fogo no Mar, nomeado para os Óscares

- Existe quem espera que um refugiado faça um atentado para dizer que tinha razão?

- Em 26 anos nunca vi um terrorista. Só gente pobre e desgraçada. Os terroristas não chegam em navios. Têm outras estradas. A experiência diz que já os temos na Europa há várias gerações.



- Qual foi a coisa mais horrível que já testemunhou?

- Foram tantas em 26 anos...



- No seu livro destaca o que viu no porão de um navio.

- Entrei por um alçapão estreito, e vi, com a luz do telemóvel, que estava a caminhar sobre os cadáveres de rapazes jovens e que estava tudo coberto de sangue. Tentaram abrir o alçapão com as mãos.



Após receber mais de 300 mil refugiados em 26 anos na ilha de Lampedusa, o médico italiano Pietro Bartolo conta a sua história no livro ‘Lágrimas de Sal’ (Objectiva).– Todos os ocidentais deviam ir a Lampedusa para saberem o que se passa no Mediterrâneo?Pietro Bartolo – Era oportuno aqueles que lideram entenderem o que se passa naquela ilha e no mar. Num naufrágio morrem 150 pessoas, cinco dias depois, 250 noutro. Estas coisas aparecem nas televisões e jornais como números.- Com este livro quis levar testemunhos às pessoas. Os políticos e os jornalistas muitas vezes não contam a verdade, provocando medo. Chamo a isso terrorismo mediático.