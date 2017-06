"Ouvir fado acabou por influenciar a minha voz”

É verdade mas eu vejo miúdos de 13 e 14 anos a perceber de política. Eu com essa idade nem sabia o que era o Ministério Público (risos).Às vezes, aqui, há pessoas que me dizem: ‘que vergonha!’. E eu digo o contrário: que orgulho! Eu acho importante ver as pessoas a protestar. Eu própria comecei a questionar o meu papel. Por causa da situação no Brasil, acho que muita gente que não era politizada passou a ser.Porque houve três grandes acontecimentos na minha vida: a Banda do Mar, o nascimento da minha filha e a minha digressão de voz e violão. Foi por isso que demorei um pouco mais.As canções foram escritas nos dois países e eu acho que, quer o Brasil quer Portugal, influenciaram e muito. É curioso que quando estou no Brasil sinto mais influência de Portugal e quando estou em Portugal sinto mais influência do Brasil.Acho que tem que ver com a falta (risos). A falta faz mais pelo sentimento do que propriamente o lugar em si. Aqui em Portugal, por exemplo, encontra-se uma calma e uma paz que é o sonho de qualquer pessoa. Acho que, aqui, qualquer um se sente mais livre para compor e produzir. No Brasil há, por outro lado, um fervor, uma coisa mais energética.O calor sim, influencia bastante, assim como o inverno daqui também abala qualquer pessoa (risos).É verdade que o inverno tem uma carga pesada, mas em mim ele até acaba por gerar justamente períodos mais felizes.A música funciona, para mim, como uma espécie de mantra, como aquilo que eu quero para mim. Grande parte das vezes, a minha música traduz mais aquilo que eu quero do que aquilo que sou. Às vezes, a composição não tem tanto que ver com aquilo que a gente sente mas com aquilo que a gente quer sentir. A Banda do Mar, por exemplo, foi feita no auge do inverno e acho que é por isso que resultou num disco tão energético, de quem estava como que aprisionado e que precisava de se soltar. Os meus outros discos, porque foram sempre feitos no Brasil, têm todos uma cor e uma leveza diferentes.Acho que sim.(risos) Acho que não. Eu conheço muitos brasileiros bem mais dramáticos do que os portugueses. Eu acho que depende tudo da pessoa e de como se encara a vida. Eu acho que o brasileiro pode ter a ideia de que a música portuguesa é triste por causa do fado, mas isso é tão errado quanto os portugueses acharem que a música brasileira é alegre por causa do samba. Eu, por exemplo, não acho o português nada melancólico.É mais ou menos isso (risos). Mas acho que tem muito que ver com aquilo que já disse, quando estamos longe é que damos conta daquilo que nos faz falta. Às vezes, quando estamos no nosso país nem damos conta do que temos dele dentro de nós. Por outro lado, quando estou no Brasil acho que não sinto que sou assim tão brasileira.Acho que sim. Eu adoro fado e ouço cada vez mais, mas quando comecei a fazer essa canção não pensei em usar a guitarra portuguesa e muito menos que soasse a fado. Ela até começou por ser assim meio que uma valsa. A ideia da roupagem do fado só surgiu depois.Impossível (risos). Quando eu canto fado nunca parece fado. Parece outra coisa qualquer. Mas curiosamente eu acho que o viver aqui em Lisboa e ouvir muito fado acabou por ter influência na minha voz.Hoje em dia, por exemplo, já uso vários adornos na voz que não usava antes. O meu tipo de canto sempre foi sem floreados e agora é mais florido. Hoje uso uns trémulos que não usava