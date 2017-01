Palácio de Queluz está azul e vai ficar assim

O que achou desta notícia?







Quem visitar o Palácio Nacional de Queluz por estes dias vai ficar surpreendido: o edifício, que está a ser recuperado desde janeiro de 2015, foi pintado de azul- -esmalte e assim deverá permanecer. É que, de acordo com a Parques de Sintra – entidade que gere o monumento desde 2012 –, esta seria a cor original do palácio mandado construir em 1747 por D. Pedro de Bragança (futuro D. Pedro III ) para servir de residência de verão à família real.De acordo com os investigadores – e a partir de amostras do reboco original recolhidas em partes recônditas do edifício –foram encontrados vestígios de um pigmento azul feito a partir de vidro moído. A informação coincide com um desenho aguarelado encontrado nos arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, datado de 1836. Nessa obra, de autor desconhecido, o Palácio Nacional de Queluz é azul.As obras de recuperação de um dos espaços mais emblemáticos do concelho de Sintra, orçamentadas em 600 mil euros, incluem, além da pintura, a reabilitação dos jardins e das coberturas do Pavilhão Robillon (destruído pelo fogo em 1934) e da Sala de Jantar. Fonte da Parques de Sintra diz que "ainda não há data prevista para a conclusão das obras".