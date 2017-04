Paula Rego desvenda segredos em Cascais

Além da recriação do ateliê de Paula Rego, há ainda uma sala que contém obras do marido da pintora, o também pintor Victor Willing, que a retratou nua. É um dos segredos a descobrir em Cascais, numa das muitas iniciativas na vila para os próximos meses.

"É o coração", disse ontem Nick Willing, para justificar a ausência da mãe, Paula Rego, na inauguração da exposição ‘Histórias & Segredos’, em Cascais. "A minha mãe está ótima de cabeça, mas o coração está fraco e o médico não quer que ela venha cá e se emocione."A mostra, que abre hoje ao público na Casa das Histórias Paula Rego, é biográfica e acompanha várias fases da vida e obra da criadora, atualmente com 82 anos. Desde os primeiros trabalhos, realizados nos anos 50 (antes da escola de belas-artes), até às peças mais recentes, há uma sala dedicada a um dos segredos mais bem guardados da artista: o seu período depressivo."Em 2007, a minha mãe esteve deprimida durante meses e a única coisa que conseguiu fazer foi pintar estes quadros, que revelam a forma como se sentia", contou Nick Willing, apontando para uma série de trabalhos em que uma mulher é vista em poses encolhidas e com ar impotente.