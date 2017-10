Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Branco espera 25 mil pessoas no Lisbon & Sintra Film Festival

Evento sai de Cascais, muda-se para a vila de Sintra, mas mantém o nível de apoios.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Vem aí a 11ª edição do LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival (17 a 26 de novembro). O produtor Paulo Branco apresentou ontem, em Lisboa, o festival de cinema que, reiterou, "não é de passadeira vermelha". "Embora muita gente queira fazer disto um evento para desfile de vedetas, essa não é a natureza do nosso festival", afirmou o diretor do evento, que neste ano não tem – pela primeira vez – Cascais como parceiro (novidade anunciada em março deste ano).



Em vez disso, o LEFFEST muda-se de armas e bagagens para Sintra, onde ocupará os espaços municipais e não só. O espírito, porém, é o mesmo. "Este é um festival em que as estrelas vêm para estarem com o público, para falar com as pessoas, para conviverem e falarem de arte", acrescenta o produtor.



Com um orçamento de 500 mil euros (250 mil da Câmara de Lisboa e outro tanto da de Sintra), "mais uns pozinhos" do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, a festa da sétima arte volta a receber várias estrelas de primeiro plano – casos de David Cronenberg, Isabelle Huppert ou Robert Pattinson (este último ainda por confirmar) – e tem como grande atração o facto de trazer a Lisboa o encenador e realizador de cinema Peter Brook, que traz ao Teatro Nacional D. Maria II o espetáculo ‘Battlefield’.



Em nove dias de programação, além de 13 filmes em competição, há ainda homenagens e retrospetivas, sessões de leitura e música.



Paulo Branco quer 25 mil pessoas para verem tudo.