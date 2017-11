Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Jóia: "A Mariza não é só uma fadista”

O guitarrista convida a fadista para um concerto, esta quarta-feira, no CCB no âmbito do Misty Fest.

Por Miguel Azevedo | 19:31

Cinco meses depois de ter convidado Ney Matogrosso para uma atuação memorável no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, Pedro Jóia convida agora a fadista Mariza para o segundo espetáculo do seu projeto Pedro Jóia Trio, provavelmente um dos segredos mais bem guardados da música portuguesa.



Para o concerto, a decorrer quarta-feira no CCB no âmbito do Misty Fest, o guitarrista garante no entanto muito mais do que um espetáculo de fado. "É verdade que já existe uma forte ligação musical entre nós, mas o repertório que vamos apresentar vai ser diferente do habitual porque vai andar muito pela música brasileira, anglo-saxónica e hispano-americana", revela Pedro Jóia, que há já cinco anos, acompanha Mariza por todo o Mundo.



"Esta foi uma relação inesperada. Há cinco anos a Mariza ligou-me de surpresa para tocar com ela e eu aceitei desde logo o desafio. Eu acho que ela me escolheu pelo facto de eu abraçar muitas linguagens que vão do jazz ao flamenco, passando pela música clássica. A Mariza também não é só fadista".



O concerto passará igualmente pela apresentação de ‘Vendaval’, um álbum de propostas musicais muito variadas, completamente surpreendente, que será assim estreado em palco