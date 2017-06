Pedro Tatanka no Trindade

Depois de Pedro Tatanka, o ciclo ‘Há Música no Trindade’ recebe, dia 24, o brasileiro Yamandu Costa

Pedro Tatanka, músico dos Black Mamba, sobe esta sexta-feira ao palco do Teatro da Trindade para um concerto único intitulado ‘O Império dos Porcos’, projeto a solo em português, de música de cariz mais pessoal, que desenvolve em paralelo aos Black Mamba."No fundo, é um regresso às raízes. Quando os Black Mamba apareceram na minha vida fui viver para a cidade com tudo o que isso implicava. Depois tive os meus filhos e fazia todo o sentido voltar ao lugar de origem, Sintra", explica o músico, que acabou por ver a sua arte influenciada pela mudança geográfica."Acho que em Sintra as coisas são mais simples e despretensiosas e isso reflete-se na música. Não sou nenhum ermita mas acho que estar na serra convida a outra introspeção. Na cidade não parava em casa e se calhar relatava histórias mais psicadélicas, sobre a vida boémia e a noite", afirma. Pedro Tatanka está, entretanto, a preparar dois novos discos, um em nome próprio e outro com os Black Mamba. "A seguir ao verão já estarão cá fora coisas novas."