Peniche quer candidatar rendas de bilros a património nacional da UNESCO

Município juntar-se-á a Espanha e Itália na candidatura das rendas de bilro.

09:58

Peniche é o único município do país a juntar-se a Espanha e Itália numa candidatura das rendas de bilros a património imaterial da UNESCO, anunciou a câmara, no dia em que começa na cidade a maior mostra mundial.



O vice-presidente da Câmara, Jorge Amador, disse esta quinta-feira à agência Lusa que o município deverá "nos próximos meses" formalizar a candidatura a património nacional imaterial junto da Direção Geral do Património Cultural, o primeiro passo para candidatar as rendas à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).



Segundo o autarca, "o objetivo é valorizar as rendas, as rendilheiras e a arte de rendilhar e passar a tradição às novas gerações".



"Já demonstrámos a intenção de candidatura e estamos a trabalhar no dossiê, reunindo dados sobre a história de 400 anos, a sua importância socioeconómica e o levantamento dos produtos que têm sido criados a partir das rendas", adiantou.



Depois do processo a nível nacional, Peniche tenciona juntar-se aos municípios de Novedrate (Itália) e Camariñas (Espanha), "com maior tradição e dinâmica", para avançar para a UNESCO.



A Mostra Internacional de Rendas de Bilros começa esta quinta-feira e decorre até domingo em Peniche e é considerada a maior em todo o mundo pelo número de delegações representadas.



O evento conta este ano com 25 representações de Espanha, França, Itália, República Checa, Bélgica, Rússia, Polónia, Inglaterra, Suíça, Estónia, Bulgária, Alemanha e Argentina.



Durante a mostra, vão estar em exposição projetos de design urbano, desenvolvidos por alunos da Escola Superior de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria.



Entre esses, o município vai selecionar alguns para vir a instalar peças alusivas às rendas de bilros em diversos espaços públicos da cidade, desde passeios, jardins ou rotundas.



O programa conta hoje com a apresentação de três bolos de pastelaria, confecionados com microalgas marinhas e inspirados nas rendas, que a partir de setembro vão ser comercializados nas pastelarias da cidade.



Depois da abertura de uma escola, há vários anos, e da inauguração, há um ano, do Museu das Rendas de Bilros, o município quer promover as rendas e a arte com estas iniciativas.



Durante o evento, centenas de rendilheiras vão estar a trabalhar ao vivo em diversos locais da cidade.



O programa prevê também desfiles de moda para dar a conhecer criações nacionais e internacionais, com aplicações das rendas de bilros, concurso de rendilheiras e espetáculos de música e dança.



Para comemorar o seu primeiro aniversário, o Museu das Rendas de Bilros de Peniche vai funcionar com horário alargado, das 10h00 às 23h00, no domingo.