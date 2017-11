Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Peter Pan' de Paula Rego inspira o teatro

Carlos Avilez fecha o ano do TEC com um espetáculo feito a partir dos quadros da pintora portuguesa.

Por Ana Maria Ribeiro | 08:43

Começou por ser uma encomenda do Centro Colombo para que fizesse um espetáculo inspirado nos quadros de Paula Rego sobre ‘Peter Pan’ de J.M. Barrie. Mas resultou "tão bem" que Carlos Avilez decidiu fechar o ano do TEC – Teatro Experimental de Cascais com essa produção.



O espetáculo, apresentado numa única sessão na Praça Central do Centro em setembro, foi "adensado" e transformado numa "peça intimista", mas continua a viver do imaginário da pintora portuguesa.



E estreia hoje, no preciso dia em que a companhia completa 52 anos de existência. "Foi apaixonante fazer um espetáculo a partir daquelas pinturas fantásticas, mas nunca pensei que funcionasse tão bem", admite o encenador. "Pensei que as pessoas andariam às compras e que não ligariam nenhuma, mas não: pararam, fizeram silêncio e, no fim, deram-nos uma ovação enorme", recorda.



Como o cantor F.F. já não pode fazer de Peter Pan (anda em digressão com o musical ‘Simone’), José Condessa substitui-o como protagonista, ao lado de Bárbara Branco como Wendy. Ruy de Carvalho é o narrador de serviço. "Acho fundamental que a miudagem o veja, porque um dia, quando forem crescidos, vão poder dizer: ‘Eu vi o grande Ruy de Carvalho representar.’ Sei bem como isso foi importante para mim, que tive oportunidade de ver Palmira Bastos e Amélia Rey-Colaço", conclui Avilez. ‘Peter Pan’ ficará em cena no Mirita Casimiro, Cascais, até 24 de dezembro.