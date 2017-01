Pierre Aderne edita ‘Da Janela de Inês’

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

'Da Janela de Inês' é o trabalho mais recente de Pierre Aderne que irá chegar às lojas a 10 de fevereiro. Nascido de um romance inacabado, como afirma o cantor brasileiro, o disco recolhe diversos fragmentos para ilustrar 11 dias na vida de Ine^s, personagem por ele idealizada.O novo disco do cantor brasileiro cruza os sons do estado de Minas Gerais com as sementes ri´tmicas cabo-verdianas e cariocas. É um espaço onde o portugue^s do Brasil e o portugue^s de Portugal se encontram, tagarelam e se misturam nas estrofes das letras das suas canções.'Tu não Sabes o que é o Amor' é a primeira canção retirada de 'Da Janela de Inês', acompanhado pelo respetivo vídeo.