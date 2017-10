Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pioneiro do rock’n’roll sai de cena aos 89 anos

Cantor americano Fats Domino morreu no Louisiana, de causas naturais, e deixa oito filhos.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É impossível não dançar ao som de ‘Ain’t that a Shame’ e ‘Blueberry Hill’, os temas mais conhecidos de Fats Domino, que morreu na terça-feira, aos 89 anos, de causas naturais. Descrito pelos amigos como uma pessoa "muito humana, divertida e humilde", o pioneiro do rock and roll que ajudou a criar o famoso ‘Som de Nova Orleães’ faleceu no Louisiana, onde nasceu, em 1928.



Filho de um violinista, foi batizado Antoine Domino Jr. mas ganhou a alcunha de Fats (gordo) por causa do peso (91 quilos para 1,64 metros de altura). Cedo aprendeu a tocar piano (ragtime, blues e boogie-woogie) e aos 14 anos deixou a escola para trabalhar numa fábrica, enquanto à noite tocava em clubes.



Não tardou a ser descoberto: a voz de barítono e a forma enérgica como atacava o piano valeram-lhe um contrato com uma editora, em 1949.



Ao longo de uma carreira cheia, Fats Domino vendeu mais de 110 milhões de discos e foi um dos primeiros artistas negros a aparecer em programas de TV. Apesar de ter tido uma quebra de popularidade nos anos 60, altura em que os Beatles reinaram, nunca saiu do coração dos americanos, tanto assim que foi um susto nacional quando se pensou que tinha morrido nas cheias que sucederam ao furacão Katrina.



Afinal, sobreviveu, apesar de ter perdido a casa e os bens. Em 2008, morreu a mulher com quem esteve casado quase 50 anos, Rosemary. Fats Domino deixa oito filhos, todos com nomes começados pela letra A.