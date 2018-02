Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Poesia de Ruy Belo em cena no Teatro Aberto

Peça encenada por Marta Dias levou três meses a preparar e reflete sobre o tempo que passa.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Primeiro foi Alice Vieira, agora é Ruy Belo. A encenadora Marta Dias decidiu dramatizar textos do poeta filósofo português (1933-1978) e acaba de estrear, na sala vermelha do Teatro Aberto, em Lisboa, ‘Um Dia Uma Vida’, que reúne os atores Ana Brandão, Madalena Almeida, Miguel Lopes Rodrigues e Rui Melo em torno de palavras que nos inquietam, que nos fazem refletir sobre a passagem do tempo.



Em cena encontramos uma youtuber, um sonoplasta, uma médica e um pescador, que se questionam sobre as suas vidas, que partilham com o espectador as suas preocupações. Nem todas as palavras que se ouvem são de Ruy Belo. A adaptação obrigou Marta Dias a acrescentar frases inteiras, num trabalho que, no total, lhe levou três meses (incluindo dois de ensaios).



"A Teresa Belo [viúva do poeta] não assistiu a nenhum ensaio, mas pôs-nos à vontade na escolha dos textos", diz a encenadora. "Claro que tive medo, porque sei que os leitores de Ruy Belo conhecem profundamente a sua poesia, mas espero que gostem deste trabalho, que resulta de uma grande paixão."



A ação da peça decorre entre uma noite de insónia e a noite seguinte, quando as personagens conseguem, finalmente, adormecer, e tem uma componente visual, na forma de um vídeo (de Eduardo Breda), que mostra imagens do mar e corresponde ao estado de espírito das personagens.



Está em cena de quarta-feira a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h00. Os bilhetes custam 15 euros.