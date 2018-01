Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polémica com asneiras e nudez em Santarém

Câmara não renovou avença do diretor artístico do Teatro Sá da Bandeira após receber queixas em relação a uma peça de teatro.

Por João Nuno Pepino | 01:30

Uma atriz nua em palco, a vociferar palavrões, está a provocar polémica em Santarém. O caso começou no último verão, durante a campanha eleitoral, quando o diretor do Teatro Municipal Sá da Bandeira, Pedro Barreiro, arrasou a gestão camarária do PSD, que classificou de "incompetente".



Ora, Pedro Barreiro, 31 anos, é filho de Rui Barreiro, candidato derrotado do PS, e as suas palavras caíram mal a Ricardo Gonçalves, reeleito presidente da autarquia. O edil optou por não renovar a avença (de 8726 euros, por 6 meses) a Pedro Barreiro, que ocupava o cargo desde 2015, afirmando que o município "quer dar um novo rumo" ao Sá da Bandeira, que em 2017 registou uma média inferior a 20 espectadores por espetáculo.



Os vereadores do PS consideraram tratar-se de um saneamento político e uma vingança pessoal. O verniz estalou de vez na última reunião de Câmara, quando a namorada de Pedro Barreiro, a atriz Silvana Ivaldi, questionou a decisão. Em resposta, a vereadora com o pelouro da Cultura, Inês Barroso, classificou a programação do Sá da Bandeira como "demasiado alternativa" e revelou ter sido "bombardeada" com mensagens de munícipes indignados com uma peça onde uma atriz aparecia nua. O texto em causa, ‘O Mandarim – Apóstrofe e Paciência’, foi concebido por Pedro Barreiro e esteve em cena nos dois primeiros fins de semana de dezembro. A atriz que dá o corpo e a voz às cenas mais ousadas, Sandra Oliveira, garante que não foi a primeira vez que apareceu nua no palco do Sá da Bandeira, e que, "da outra vez", até fumou e bebeu vinho.