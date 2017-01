Polémica com plágio acaba em parceria

CM tentou uma reação por parte da Regi-Concerto, a empresa que gere a carreira de Tony Carreira, mas não obteve qualquer resposta.



Tony Carreira está de volta aos discos e o produtor do novo trabalho é, nada mais, do que o cubano Rudy Pérez, o mesmo que o cantor português foi acusado de ter plagiado em 1999. E a colaboração poderá ter sido a forma encontrada para Tony Carreira ressarcir Pérez por eventuais prejuízos de direitos de autor.Recorde-se que em 1999, Tony gravou um tema intitulado ‘Depois de Ti Mais Nada’ (um dos maiores sucessos da sua carreira) que afinal era muito semelhante, letra e música, a um tema escrito por Rudy Pérez dois anos antes (‘Después de Ti Quê’). O português incluiu esta canção no álbum ‘Dois Corações Sozinhos’ (1999) atribuindo os respetivos créditos a si próprio e ao seu colaborador de longa data Ricardo Landum.Em 2008 deram entrada na Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) várias denúncias de plágio contra Tony Carreira, que à data visavam três canções assinadas pela dupla Carreira/Landum: ‘Ai Destino, Ai Destino’, ‘Leva-me ao Céu’ e ‘Depois de Ti Mais Nada’. O cantor nunca chegou a comentar as acusações e nunca permitiu que os casos chegassem a tribunal. O CM apurou que Tony Carreira teria mesmo prescindido da intermediação da SPA no entendimento com os queixosos, de forma a resolver a situação em maior recato.