Polícia não acredita que morte de vocalista dos Cranberries foi um crime

Continuam a não ser conhecidas as causas da morte de Dolores O'Riordan.

15:50

Dolores era um dos mais icónicos nomes da música irlandesa. O primeiro-ministro do seu país-natal foi um dos primeiros a deixar uma homenagem à artista, descrevendo-a como "a voz da sua geração". Já os também irlandeses U2 confessaram, via Twitter, estarem chocados com a sua morte.

A morte de Dolores O'Riordan, vocalista dos Cranberries, não está a ser tratada pela polícia como um crime, foi confirmado pelas autoridades esta ter-feira.O'Riordan, de 46 anos, foi encontrada morta num hotel em Londres, esta segunda-feira, durante uma viagem até à capital britânica para fazer gravações, antes da próxima digressão da banda.Desconhece-se, para já, o que terá causado a morte à intérprete de temas como "Linger" ou "Zombie".Recorde-se, no entanto, que a cantora chegou a cancelar concertos por exaustão, fugia da fama e chegou a confessar sofrer de bipolaridade quando, enquanto lidava com um divórcio, atacou um polícia em 2014.