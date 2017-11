Portimão 2017 acolhe congresso da Federação de Filatelia

Pontos altos serão uma comunicação sobre a temática ‘O Cancro’ e o Jantar de Palmarés.

Até sábado, 18, pode ser visitado no Portimão Arena, em Portimão, o maior evento filatélico realizado este ano em Portugal.

Trata-se da XXVI Exposição Filatélica Nacional, também designada por Portimão 2017.

Neste certame podem ser apreciados milhares de selos e peças filatélicas raras e únicas distribuídas por 90 das melhores coleções filatélicas portuguesas, propriedade de 60 colecionadores que se dedicam à pesquisa e ao estudo das mais variadas temáticas filatélicas através dos diversos ramos da filatelia.

O programa das festas de sábado inicia-se às 10h00 com o lançamento oficial do carimbo dedicado ao Dia da Conserva e com a afixação dos resultados das classificações e prémios atribuídos pelo júri oficial da exposição indicado pela Federação Portuguesa de Filatelia.

O Congresso da Federação Portuguesa de Filatelia inicia-se uma hora depois.

Cerca das 13h00 terá lugar, no Restaurante Forte e Feio, em Portimão, o almoço de confraternização entre as 24 entidades federadas e, no final, serão distribuídos os prémios de mérito de Literatura Filatélica de 2016.

O prémio ‘O Philatelista’ – Melhor Periódico foi atribuído à revista ‘Timbre’ da Confraria Timbrológica Meridional, de Évora. Já o prémio ‘A. Guedes de Magalhães’ – Melhor Autor, será entregue a Américo Lopes Rebelo pelos textos publicados em diversas revistas. O prémio ‘Godofredo Ferreira’ – Melhor Livro foi atribuído a Eduardo José Oliveira e Sousa pelo livro ‘50 Anos das Exposições Lubrapex’, e, por último, o prémio ‘Aníbal Queiroga’ – Melhor Website e Blog de Filatelia vai para o blog http://sfaac-filatelia.blogspot.pt da Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra.

No Auditório do Pavilhão Arena decorrerá, pelas 16h00, uma Conferência subordinada ao tema ‘Cancro – A Comunicação através da Filatelia’ de Carlos Freire de Oliveira, da Universidade de Coimbra.

O dia termina com o jantar de Palmarés da Exposição, no Hotel Júpiter, em Portimão, onde no final serão entregues aos filatelistas participantes os prémios das suas coleções.

Paralelamente à Exposição Filatélica Nacionalm decorrerão a Algarpex-2017, certame filatélico anual e participativo; a FICA – Feira Internacional de Colecionismo do Algarve; e a exposição de painéis sobre Pescas, no Museu de Portimão.

Para assinalar o certame os Correios de Portugal editaram cinco excelentes carimbos comemorativos, quatro deles dedicados à temática da pesca (um para cada dia da exposição). O quinto carimbo assinala a Algarpex-2016 e os 40 anos da filatelia em Portimão. Será utilizado no domingo, 19 de novembro, em simultâneo com o carimbo dedicado à ‘Operária Conserveira’.

Neste evento estão presentes stands de diversos Clubes e Associações Filatélicas, bem como da Federação Portuguesa de Filatelia e dos Correios de Portugal.

Este grande evento filatélico é organizado pela AFAL – Associação Filatélica Alentejo-Algarve e conta com o patrocínio dos Correios de Portugal, da Federação Portuguesa de Filatelia e da Câmara Municipal de Portimão.

A entrada é gratuita.